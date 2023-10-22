Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penemuan Mayat di Depok, Polisi Pastikan Tak Ada Bekas Penganiayaan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |18:28 WIB
Penemuan Mayat di Depok, Polisi Pastikan Tak Ada Bekas Penganiayaan
Illustrasi (foto: dok freepik)
DEPOK - Warga Perumahan Bukit Sawangan Indah (BSI) Blok A10 No.18 RT 1 RW 5, Duren Mekar, Bojongsari, Kota Depok digegerkan oleh penemuan mayat berjenis kelamin pria berinisial KL (39) pada Minggu (22/10/2023) pagi.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H Aruan memastikan tidak ditemukan adanya unsur penganiayaan pada tubuh korban. Ia menyebut diduga KL meninggal dunia karena sakit dengan ditemukannya obat asma dan lambung.

"Dari hasil pengecekan tidak di temukan adanya unsur penganiayaan di duga korban meninggal karena sakit karena di TKP ditemukan obat asma dan obat sakit lambung," ucap Yefta saat dikonfirmasi, Minggu (22/10/2023).

Yefta menambahkan bahwa pihak keluarga meminta untuk segera dimakamkan tidak dilakukan visum et repertum atau autopsi.

Topik Artikel :
depok penemuan mayat Mayat
