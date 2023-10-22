Begini Kronologis Penemuan Mayat Pria Membusuk di Bojongsari Depok

DEPOK - Geger penemuan mayat pria membusuk berinisial KL (39) di Perumahan Bukit Sawangan Indah (BSI) Blok A10 No.18 RT 1 RW 5, Duren Mekar, Bojongsari, Kota Depok pada Minggu (22/10/2023) pagi.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H Aruan menjelaskan kronologis bahwa korban tinggal seorang diri dan terakhir dilihat warga pada Rabu (18/10) saat membeli minuman di sebuah warung.

"Sejak saat itu sudah tidak terlihat lagi dan di sekitar rumahnya bau menyengat, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi berikut warga mengecek rumah korban yang terkunci gerbangnya dan memanggil korban," kata Yefta saat dikonfirmasi, Minggu (22/10/2023).

Yefta menambahkan bahwa saat warga berupaya mendekat ke tempat kejadian perkara dan membongkar pintu gerbang didapati KL dalam kondisi meninggal dunia dan membusuk.

"Tidak ada jawaban karena warga merasa curiga kemudian atas kesepakatan warga pintu gerbang di bongkar kemudian saksi dan warga masuk untuk melihat kondisi korban yang ternyata sudah dalam keadaan meninggal dunia dan dalam kondisi sudah membusuk dengan posisi telentang diatas kasur di dalam kamarnya," jelasnya.

Yefta memastikan tidak ditemukan adanya unsur penganiayaan pada tubuh korban. Ia menyebut diduga KL meninggal dunia karena sakit dengan ditemukannya obat asma dan lambung.