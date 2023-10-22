Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Kronologis Penemuan Mayat Pria Membusuk di Bojongsari Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |18:42 WIB
Begini Kronologis Penemuan Mayat Pria Membusuk di Bojongsari Depok
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

DEPOK - Geger penemuan mayat pria membusuk berinisial KL (39) di Perumahan Bukit Sawangan Indah (BSI) Blok A10 No.18 RT 1 RW 5, Duren Mekar, Bojongsari, Kota Depok pada Minggu (22/10/2023) pagi.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Yefta Ruben H Aruan menjelaskan kronologis bahwa korban tinggal seorang diri dan terakhir dilihat warga pada Rabu (18/10) saat membeli minuman di sebuah warung.

 BACA JUGA:

"Sejak saat itu sudah tidak terlihat lagi dan di sekitar rumahnya bau menyengat, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi berikut warga mengecek rumah korban yang terkunci gerbangnya dan memanggil korban," kata Yefta saat dikonfirmasi, Minggu (22/10/2023).

Yefta menambahkan bahwa saat warga berupaya mendekat ke tempat kejadian perkara dan membongkar pintu gerbang didapati KL dalam kondisi meninggal dunia dan membusuk.

 BACA JUGA:

"Tidak ada jawaban karena warga merasa curiga kemudian atas kesepakatan warga pintu gerbang di bongkar kemudian saksi dan warga masuk untuk melihat kondisi korban yang ternyata sudah dalam keadaan meninggal dunia dan dalam kondisi sudah membusuk dengan posisi telentang diatas kasur di dalam kamarnya," jelasnya.

Yefta memastikan tidak ditemukan adanya unsur penganiayaan pada tubuh korban. Ia menyebut diduga KL meninggal dunia karena sakit dengan ditemukannya obat asma dan lambung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement