Hari Ketiga Kebakaran TPA Rawa Kucing, Alat Berat Diterjunkan Keruk Sisa Bara Api

TANGERANG - Kondisi TPA Rawa Kucing pada Minggu (22/10/2023) masih dipenuhi asap tebal usai terbakar pada, Jumat 20 Oktober 2023 lalu. Meski demikian, area yang terbakar terpantau sudah terkendali, menyisakan titik-titik hembusan asap. Adapun petugas yang dikerahkan saat ini fokus pada upaya pendinginan lokasi dengan mengeruk gunungan sampah menggunakan alat berat dan menyemprotkan air.

Kepala BPBD Kota Tangerang, Maryono Hasan mengungkapkan seluruh personel hingga saat ini masih berupaya melakukan percepatan pemadaman yang lebih maksimal, hingga kedalam gunungan sampah.

"Minggu ini api memang sudah tak terlihat dipermukaan gunungan sampah TPA. Tapi, titik asap yang keluar masih cukup banyak, maka terindikasi potensi api masih ada didalam tumpukan sampah. Inilah yang gencar kita taklukkan, semoga cuaca hari ini bisa mendukung," ungkap Maryono.

Ia pun menjelaskan, penguatan pasukan saat ini masih 534 personel yang dikerahkan secara berkala. Sementara untuk kendala dalam penanganan ini adalah luasan area, medan atau pijakan yang mudah amblas, dan asap yang mengepul.

"Tapi seluruh petugas akan lakukan yang terbaik, untuk hari ketiga ini kita semua optimis akan ada progres penanganan yang signifikan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala DPUPR, Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono mengungkapkan DPUPR Kota Tangerang telah menurunkan lebih dari 15 alat berat dan ratusan petugas lengkap dengan alat-alat pengeruknya.