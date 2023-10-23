Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: 77 Rumah di Kabupaten Sukabumi Rusak Imbas Diterjang Angin Puting Beliung

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |03:51 WIB
BNPB: 77 Rumah di Kabupaten Sukabumi Rusak Imbas Diterjang Angin Puting Beliung
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 77 rumah mengalami kerusakan imbas angin puting beliung yang kembali menerjang Kabupaten Sukabumi, Sabtu (21/10/2023). Kejadian ini dipicu oleh hujan disertai angin kencang.

Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hujan dengan intensitas tinggi ini terjadi di empat desa dari dua kecamatan, yakni Desa Jampang Tengah, Kecamatan Jampang Tengah dan Desa Tegalpanjang, Desa Cipurut, serta Desa Cireunghas di Kecamatan Cireunghas.

Menurut data yang dihimpun angin kencang ini menyebabkan 70 unit rumah rusak ringan dan tujuh rumah lainnya mengalami rusak sedang dengan kondisi atap rumah terbuka.

"Kejadiannya kemarin sore sekitar pukul 13.00 sampai 15.00 WIB, saat ini tim sedang turun lagi ke lapangan untuk pendataan korban terdampak lebih lanjut," kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi, Eko melalui sambungan telepon, Minggu (22/10/2023).

Selain pendataan korban, kata dia, saat ini tim yang turun ke lapangan juga membersihkan puing puing pohon yang tumbang dan pembersihan yang lainnya.

BNPB mengimbau agar masyarakat maupun pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaannya terhadap bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem seperti angin puting beliung maupun angin kencang.

"Untuk itu, sebaiknya hindari mobilitas di tengah hujan lebat dan tidak berteduh di bawah pohon, baliho, dan bangunan yang rapuh, serta memangkas ranting pohon yang lapuk," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
