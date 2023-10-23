Singgung Saudara yang Tak Bersama Lagi, Puan: Tetap Semangat Menangkan Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani berbicara soal saudara yang tak lagi bersama dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Puan saat memimpin konsolidasi relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD se-Jawa Timur yang digelar di Grand City Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 21 Oktober 2023 kemarin.

"Kita ini bisanya berpikir keras, apa iya situasi politik seperti ini? apa iya teman yang selama ini bersama kita, saudara yang selama ini bersama kita, keluarga yang selama ini bersama kita, kok bisa nggak sama kita lagi?!” kata Puan.

Ketua Tim Pemenangan PDIP untuk Pemilu 2024 ini kemudian mengatakan bahwa dirinya sampai saat ini masih bertanya-tanya apakah kerasnya situasi politik yang terjadi saat ini hanya bagian dari framing di media saja.

“Namun kemudian pikiran kita mengatakan, ‘loh tapi kok terus-terusan begini?' iya nggak yah (berubah)? Ternyata iya,” ujarnya.

Meski begitu, Puan mengatakan PDIP akan tetap solid sekalipun ‘saudara’ itu memutuskan meninggalkan PDIP yang selama ini menjadi rumahnya. Ia menegaskan, PDIP tetap akan semangat memperjuangkan Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden di 2024 nanti.

“Kalau memang saudara, keluarga, dan teman kita tidak bersama kita, bukan berarti kita gamang hati, kita berubah, kita takut. Kita berani lawan! Tetap semangat memenangkan Ganjar-Mahfud, tidak akan berubah,” tegas Puan.

“Yakin, pasti nggak akan berubah, nggak akan takut. Takut nggak?” lanjutnya bertanya kepada para relawan.

Secara serentak, relawan dan simpatisan yang hadir mengatakan tidak takut.

“Nah inilah saudara seperjuangan untuk Indonesia,” timpal Puan.