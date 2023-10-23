Hary Tanoe: Selamat Hari Santri Nasional

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr TGB Muhammad Zainul Majdi mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober.

“Selamat Hari Santri Nasional,” tulis HT pada laman Instagram miliknya, Minggu (22/20/2023).

Berdasarkan laman resmi Kementerian Agama, tema yang dipilih pada Hari Santri Nasional 2023 melalui Surat Edaran Menteri Agama No SE 10 Tahun 2023 tertanggal 11 Oktober 2023 adalah “Jihad Santri Jayakan Negeri”.

Tema ini memiliki maksud merayakan semangat dan dedikasi para santri sebagai pahlawan pendidikan sekaligus perjuangan melawan kebodohan.

(Khafid Mardiyansyah)