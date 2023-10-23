Netizen Luapkan Amarah dan Sindir Gibran di Akun Instagram Usai Jadi Cawapres

JAKARTA - Koalisi Indonesia Maju (KIM) resmi mendapuk Gibran Rakabuming Raka sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keputusan itu pun menyulut amarah warganet.

Hal itu terlihat di akun Instagram pribadinya Gibran, @gibran_rakabuming. Dilihat dari komentar pada postingan terakhir Gibran, warganet menyindir putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

"Sepengin-penginnya SBY ingin anaknya nyapres, enggak sampai kepikiran untuk ubah aturan di MK," tulis akun @ambrosiaheartid.

Bahkan, warganet pun memberi informasi kekecewaan terhadap Gibran Rakabuming yang menerima pinangan dari Prabowo.

"Mas, suara kekecewaan sudah mulai nampak di berbagai daerah, khususnya di Solo," tulis akun @maspandam.

Bahkan, sindiran kepada Gibran disuarakan oleh netizen. "Calon wapres jalur paman sedang pencitraan," demikian komentar dari akun @adriansaputra42.

Adapun warganet yang menyindir Gibran akan sikap inkonsisten terkait sikap menjadi cawapres.

"Di tanya wartawan apakah mau jadi wapres? Jawab Gibran saya belum cukup umur dan masih belum punya pengalaman, sekarang mau, sungguh luar biasa gara2 jadi wakil presiden harus nipu dengan wartawan," tulis yomandose.