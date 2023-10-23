Baintelkam Polri Terbitkan SKCK Gibran Rakabuming Raka

JAKARTA - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri telah menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Gibran Rakabuming Raka.

"SKCK atas nama Gibran sudah terbit," kata Ramadhan saat dikonfirmasi, Senin (23/10/2023).

Ramadhan menjelaskan, SKCK tersebut sudah terbit dan ditandatangani oleh Kabaintelkam pada hari ini pukul 09.00 WIB hari ini.

Sebagai informasi, SKCK merupakan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri sebagai bukti bahwa orang yang bersangkutan berkelakuan baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal.

KPU menjadikan SKCK sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh peserta pemilu, baik bakal caleg maupun bakal capres-cawapres.

Sebelumnya, Polri telah menerbitkan lima SKCK terhadap bacapres dan bacawapres yang akan mendaftar pada Pilpres 2024 mendatang. Adapun lima bacapres dan bacawapres yang sudah mendapatkan SKCK adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Mahfud MD.

