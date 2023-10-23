Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Baintelkam Polri Terbitkan SKCK Gibran Rakabuming Raka

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |10:43 WIB
Baintelkam Polri Terbitkan SKCK Gibran Rakabuming Raka
Gibran Rakabuming Raka (Foto: dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan bahwa Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri telah menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Gibran Rakabuming Raka.

"SKCK atas nama Gibran sudah terbit," kata Ramadhan saat dikonfirmasi, Senin (23/10/2023).

Ramadhan menjelaskan, SKCK tersebut sudah terbit dan ditandatangani oleh Kabaintelkam pada hari ini pukul 09.00 WIB hari ini.

Sebagai informasi, SKCK merupakan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri sebagai bukti bahwa orang yang bersangkutan berkelakuan baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal.

KPU menjadikan SKCK sebagai salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh peserta pemilu, baik bakal caleg maupun bakal capres-cawapres.

Sebelumnya, Polri telah menerbitkan lima SKCK terhadap bacapres dan bacawapres yang akan mendaftar pada Pilpres 2024 mendatang. Adapun lima bacapres dan bacawapres yang sudah mendapatkan SKCK adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Mahfud MD.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181480/polri-0Hmy_large.jpg
Pimpin Apel Tanggap Darurat Bencana, Kapolri: Beri Rasa Aman ke Masyarakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180212/polri-y3MG_large.jpg
Daftar 4 Kapolda Baru yang Dilantik Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180159/polri-yUwr_large.jpg
Kapolri Pimpin Sertijab Pati, Irjen Djuhandhani Rahardjo Jadi Kapolda Sulsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179940/polri-k9Fx_large.jpg
Wakapolri: Tidak Ada Negara Hebat Tanpa Investasi SDM Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877/mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179428/polri-vHGd_large.jpg
Cegah Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement