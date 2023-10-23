Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP: Ganjar-Mahfud MD Ditetapkan bagi Kepentingan Bangsa-Negara, Bukan Orang Per Orang Ataupun Keluarga

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |10:49 WIB
PDIP: Ganjar-Mahfud MD Ditetapkan bagi Kepentingan Bangsa-Negara, Bukan Orang Per Orang Ataupun Keluarga
Hasto Kristiyanto. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP beserta partai pendukung menetapkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bacapres-bacawapres demi kepentingan bangsa dan negara.

Hasto menegaskan, penetapan itu tidak ditujukan untuk orang per orang ataupun keluarga. Politik sejatinya digerakkan dengan dedikasi bagi bangsa dan negara. Presiden merupakan pemegang mandat rakyat.

 BACA JUGA:

"Ketika mandat rakyat bahwa kekuasaan itu untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara, lalu dibelokkan menjadi ambisi, maka semua wajib bergerak dengan penuh keyakinan karena Ganjar-Mahfud MD berpihak pada kebenaran," ujar Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (23/10/2023).

Pasca penetapan Prabowo-Gibran, PDI Perjuangan semakin bergerak cepat, lebih mantap, dan semakin semangat. PDIP bersama partai pendukung dan relawan justru semakin yakin mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
