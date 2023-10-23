Operasi Waterbombing, BNPB Siram 800 Liter Air Padamkan Kebakaran TPA Rawa Kucing

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menggelar 50 kali operasi waterbombing dengan menyiramkan 800 liter air padamkan kebakaran TPA Rawa Kucing di Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan operasi ini menindaklanjuti permintaan Provinsi Banten dalam rangka percepatan pengendalian kebakaran di TPA Rawa Kucing.

"BNPB telah mengirimkan 1 unit heli Water Bombing PK - DBM/AS350B3e yang direlokasi dari Provinsi Bali," kata Aam sapaan akrab Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Senin (23/10/2023).

Aam mengatakan direncanakan hari Senin (23/10), operasi water bombing sudah berjalan dengan rencana 50 kali sebanyak 800 liter dropping air dari pukul 7:00 sampai 17:00 WIB.

Sebelumnya, dilaporkan kebakaran TPA Rawa Kucing terjadi sejak Jumat (20/10) sejak pukul 14.00 WIB. Laporan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB yang dikeluarkan Sabtu (21/10) pukul 06.00 WIB.