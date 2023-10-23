Gempa M3,7 Guncang Wilayah Bitung Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,7 mengguncang wilayah Bitung, Sulawesi Utara, pada Senin (23/10/2023) sekira pukul 11.15 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.96 Lintang Utara - 125.83 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.7, 23-Oct-2023 11:15:10WIB, Lok:0.96LU, 125.83BT (95 km Tenggara BITUNG-SULUT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)