HOME NEWS NASIONAL

Inilah Alasan Kenapa Prabowo Pilih Gibran Sebagai Cawapres 2024?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |16:00 WIB
Inilah Alasan Kenapa Prabowo Pilih Gibran Sebagai Cawapres 2024?
Ilustrasi pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto (Foto: MPI)
JAKARTA - Alasan kenapa Prabowo pilih Gibran sebagai cawapres di Pemilu 2024 sudah pasti menuai pro dan kontra baik dari pihak pendukung ataupun kompetitor.

 BACA JUGA:

Sebagaimana telah diketahui, berdasarkan berbagai sumber, Senin (23/10/2023), bakal calon presiden Republik Indonesia 2024, Prabowo Subianto secara resmi telah mengumumkan, walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampinginya di Pemilu 2024.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto setelah pertemuan para pemimpin partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya yang berada di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023).

Dalam pembacaannya, Prabowo menyampaikan bahwa seluruh anggota Koalisi Indonesia Maju sepakat untuk menunjuk Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Indonesia yang maju bersama Prabowo.

"Kita telah berembuk secara final dan secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres KIM untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju,” kata Prabowo Subianto pada Minggu (22/10/2023).

Prabowo juga menegaskan bahwa tidak perlu ada yang ditanyakan lagi seputar pengumumannya tersebut. Hal ini karena pengumuman yang disampaikan merupakan keputusan aklamasi bulat.

“Tidak perlu ada pertanyaan lagi lagi, ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus dan kita siap maju untuk Indonesia Maju,” sambung Prabowo.

