HOME NEWS NASIONAL

Apakah Benar Pangeran Diponegoro Masih Keturunan Wali Songo Sunan Ampel?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |16:10 WIB
Apakah Benar Pangeran Diponegoro Masih Keturunan Wali Songo Sunan Ampel?
Ilustrasi Pangeran Diponegoro yang disebut masih keturunan Wali Songo (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Apakah benar Pangeran Diponegoro masih keturunan wali songo Sunan Ampel? Pangeran Diponegoro merupakan pahlawan nasional yang memimpin Perang Diponegoro melawan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1825 hingga 1830.

 BACA JUGA:

Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Ia adalah putra dari R.A Mangkarawati dan Gusti Raden Mas Suraja, yang kemudian menjadi Hamengkubuwono III setelah naik takhta.

Melansir berbagai sumber, Senin (23/10/23) pangeran Diponegoro masih keturunan wali songo Sunan Ampel dari silsilah sang ibu, R.A. Mangkarawati. Dia adalah cucu dari Bupati Pacitan yang juga memiliki keturunan dari Sunan Ampel.

Sunan Ampel sendiri adalah salah satu dari sembilan Wali Songo yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Jawa pada abad ke-15.

Pada awalnya, Pangeran Diponegoro diberi nama Bendara Raden Mas Mustahar. Kemudian nama tersebut berubah menjadi Raden Mas Ontowiryo oleh kakeknya, Sultan Hamengkubuwono II, pada tahun 1805

Pangeran Diponegoro juga memiliki nama Islam yaitu Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, namanya kembali diubah menjadi Bendara Pangeran Harya Dipanegara.

Ketika sudah dewasa, Pangeran Diponegoro tidak tertarik dengan kerajaan. Peminatnya lebih kepada masalah keagamaan dan berbaur dengan rakyatnya.

Halaman:
1 2
      
