HOME NEWS NASIONAL

PDIP Respons Duet Prabowo-Gibran: Semakin Ditekan Makin Semangat!

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |16:12 WIB
PDIP Respons Duet Prabowo-Gibran: Semakin Ditekan Makin Semangat!
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menagtakan partainya semakin ditekan makin semangat (Foto : MPI)
A
A
A

 

BANDUNG - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara terkiat penunjukan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.

Menurut Hasto, keputusan rivalnya tersebut justru membuat kader PDI Perjuangan semakin bergerak cepat dan semangat untuk memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

“PDI Perjuangan ini Partai Banteng. Semakin ditekan semakin semangat. Munculnya Prabowo-Gibran justru akan menjadi kontrasting dengan Ganjar-Mahfud MD," ucap Hasto dalam keterangannya, Senin (23/10/2023).

Hasto mengatakan, Ganjar Pranowo -Mahfud MD dikenal visioner, punya nyali, dan perpaduan antara harapan percepatan daya unggul bangsa dan ketegasan dalam menegakkan keadilan.

"Positioning Prof Mahfud MD sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik menjadi semangat Anti KKN yang lahir kembali dengan daya semangat yang lebih besar," ungkapnya.

Hasto mengungkapkan, PDIP bersama partai koalisi yakni PPP, Perindo, dan Hanura serta relawan justru semakin meyakini jalan politiknya yang dibimbing oleh nilai moral dan etika politik.

"Pada saat bersamaan kami meyakini bahwa Ganjar Pranowo-Mahfud MD semakin mantap berkontestasi, bertarung dalam gagasan bagi daya unggul bangsa di masa depan, dan memiliki nyali karena berdiri kokoh dalam tuntunan mata hati rakyat," katanya.

Halaman:
1 2
      
