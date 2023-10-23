Kasus Korupsi Johnny G Plate Cs, Jaksa Gali Identitas Oknum BPK Inisial AQ

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung (JPU Kejagung) turut mendalami oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisial AQ terkait uang Rp40 miliar untuk pengamanan kasus BTS 4G.

Hal tersebut diungkapkan jaksa saat pemeriksaan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin (23/10/2023).

Kala itu, mulanya Jaksa menyinggung percakapan dalam grup WhatsApp perihal proyek Palapa Ring. Dalam grup tersebut, berisikan Irwan serta Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak dan mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif.

"Saudara tidak ingat bahwa di situ ada temuan untuk proyek Palapa Ring ada Rp330 miliar. Saudara tidak ingat?" tanya jaksa.

"Tidak ingat," timpal Irwan.

"Saudara ingat bahwa ada kemudian ancaman dari BPK mengenai data yang enggak pernah diberikan, disampaikan kepada BPK?" tanya jaksa lagi.

"Sekarang saya tidak bisa mengingatnya tentang apa," jawab Irwan.

"Sekarang sudah tidak mengingatnya, pada saat di grup itu saudara Anang mengatakan 'sepertinya perlu ngadep AQ sama saya', terus jawaban saudara 'jangan sekarang lah, jangan sekarang bos, reda dulu'. Saudara masih ingat pembicaraan itu?" cecar jaksa.

"Tidak ingat," kata Irwan.

Jaksa terus mendalami perihal oknum BPK berinisial AQ tersebut.

"Siapa yang saudara maksud AQ di BPK?" tanya jaksa.

"Saya tidak pernah bicara," terang Irwan.

"Saudara tidak pernah bicara?" lanjut jaksa.

"Tidak, itu mungkin dri pak Anang ya," jelas Irwan.