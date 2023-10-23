Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Kenapa Pangeran Diponegoro Dikubur di Makassar

Winda Rahmadita , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |16:18 WIB
Alasan Kenapa Pangeran Diponegoro Dikubur di Makassar
Pangeran Diponegoro (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Siapa yang tidak mengenal Pangeran Diponegoro. Ia merupakan salah satu Pahlawan Nasional Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro dan tidak pernah lekang dari perbincangan sejarah.

Meskipun berasal dari Tanah Jawa dan lahir di Yogyakarta, tidak banyak yang mengetahui bahwa makam Pangeran Diponegoro berada jauh dari tanah kelahirannya.

Lantas, apa yang menjadi alasan Pangeran Diponegoro dimakamkan di Makassar? Simak penjelasan berikut.

Alasan Pangeran Diponegoro Dikubur di Makassar

Pangeran Diponegoro merupakan pemimpin Perang Diponegoro dalam melawan Belanda pada 1825-1830. Putra dari Raden Mas Surojo atau Sultan Hamengku Buwono III dengan Raden Ayu Mangkarawati ini lahir di Keraton Yogyakarta pada 11 November 1785 dengan nama Bendara Raden Mas Mustahar.

Meski lahir di Yogyakarta, Pangeran Diponegoro dimakamkan sangat jauh dari tempat kelahirannya, yaitu di Makassar, Sulawesi Selatan, karena kota tersebut merupakan tempat di mana ia diasingkan selama sisa hidupnya hingga ia wafat.

Sejarah ini bermula ketika Pangeran Diponegoro memimpin pertempuran untuk melawan Belanda pada tahun 1825. Namun, pasukan Belanda melakukan penyerangan balik pada 1827 sehingga membuat pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro menjadi terus mundur.

