Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perang Jawa, Kala Pangeran Diponegoro Usir Kolonial Belanda dari Nusantara

Rahma Atridayana Dwanti , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |16:18 WIB
Perang Jawa, Kala Pangeran Diponegoro Usir Kolonial Belanda dari Nusantara
Pangeran Diponegoro (foto: dok wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Perang Diponegoro, juga dikenal sebagai Perang Jawa, adalah sebuah babak penting dalam sejarah Nusantara. Konflik ini melibatkan Pangeran Diponegoro sebagai tokoh sentral yang memimpin perjuangan melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Berikut alasan mengapa Perang Diponegoro sering disebut sebagai Perang Jawa, meliputi latar belakang perang, geografisnya yang terbatas di Pulau Jawa, dan peran krusial Pangeran Diponegoro.

Berdasarkan lansiran dari berbagai sumber, Senin (23/10/2023). Latar belakang perang ini dapat ditelusuri hingga kedatangan Belanda di Indonesia pada abad ke-17. Setelah berkuasa di wilayah Jawa, Belanda mulai menjalankan politik penjajahan dengan mencaplok wilayah-wilayah dan memaksa penguasa lokal untuk tunduk pada mereka.

Pada saat itu, terjadi ketegangan antara pemerintahan kolonial Belanda dan penguasa lokal di Jawa. Penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat serta tuntutan pajak yang berat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat pribumi. Pangeran Diponegoro menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami rakyat Jawa.

Mengapa Perang Diponegoro Disebut Perang Jawa?

 

Alasan paling kuat mengapa perang ini disebut sebagai Perang Jawa adalah fokusnya pada wilayah Jawa. Meskipun konflik ini mempengaruhi pulau Jawa secara keseluruhan, wilayah konflik Perang Jawa berpusat di Jawa Tengah dan sekitarnya.

Berbagai wilayah seperti Yogyakarta, Magelang, dan Semarang menjadi saksi bisu dari pertempuran sengit antara pasukan Diponegoro dan pasukan Belanda. Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta, sebagai pusat pemerintahan tradisional di Jawa Tengah, juga memiliki peran kunci dalam perang ini.

Pangeran Diponegoro memobilisasi dukungan dari para bangsawan dan penguasa lokal, yang sebagian besar berada di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Oleh karena itu, wilayah ini menjadi pusat perjuangan melawan Belanda dan, dalam prosesnya, memberikan identitas kuat kepada perang ini sebagai Perang Jawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement