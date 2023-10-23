BNPB: Kebakaran TPA Cikundul Kota Sukabumi Berhasil Dipadamkan

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah insiden kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA di beberapa wilayah Indonesia menjadi fenomena di tahun ini. Di antaranya, TPA Cikundul yang berlokasi di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung pada Minggu 22 Oktober 2023.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, api mulai berkobar di tumpukan sampah pada hari Minggu (22/10), pukul 13.00 waktu setempat.

"Api berhasil dipadamkan petugas gabungan pada Senin dini hari tadi (23/10), pukul 01.00 WIB. Petugas gabungan langsung bergerak ke lokasi setelah mendapatkan laporan adanyan kebakaran di TPA Cikundul," kata Aam sapaan akrab Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Senin (23/10/2023).

Aam mengatakan, pemadaman didukung dengan 4 unit armada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Sukabumi, 2 unit Damkar Kabupaten Sukabumi, dan masing-masing 1 unit armada Dinas Lingkungan Hidup dan Palang Merah Indonesia.

"Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi mengerahkan 1 unit alat penerangan."

BPBD Kota Sukabumi, kata Aam, melaporkan kebakaran dapat diperburuk dengan kondisi di lapangan, seperti sampah plastik yang kering, cuaca panas dan adanya media yang mudah terbakar. Selain itu, proses pemadamang juga terkendala dengan jauhnya sumber air dan tidak ada fasilitas standar alat kebakaran di TPA Cikundul, seperti hidran.

"Rekomendasi dari BPBD Kota Sukabumi, pascakebakaran ini, perlu adanya pendinginan di lokasi. Hal tersebut perlu dilakukan apabila cuaca cukup panas. Sedangkan potensi bahaya yang perlu diantisipasi yaitu jelang musim hujan. Kondisi di lokasi TPA dikhawatirkan akan terjadi longsoran-longsoran kecil. Ini dilihat dari kontur tumpukan sampah yang berundak dan menggunung," ujar Aam