Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB: Kebakaran TPA Cikundul Kota Sukabumi Berhasil Dipadamkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |17:18 WIB
BNPB: Kebakaran TPA Cikundul Kota Sukabumi Berhasil Dipadamkan
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah insiden kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA di beberapa wilayah Indonesia menjadi fenomena di tahun ini. Di antaranya, TPA Cikundul yang berlokasi di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung pada Minggu 22 Oktober 2023.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, api mulai berkobar di tumpukan sampah pada hari Minggu (22/10), pukul 13.00 waktu setempat.

"Api berhasil dipadamkan petugas gabungan pada Senin dini hari tadi (23/10), pukul 01.00 WIB. Petugas gabungan langsung bergerak ke lokasi setelah mendapatkan laporan adanyan kebakaran di TPA Cikundul," kata Aam sapaan akrab Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Senin (23/10/2023).

Aam mengatakan, pemadaman didukung dengan 4 unit armada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Sukabumi, 2 unit Damkar Kabupaten Sukabumi, dan masing-masing 1 unit armada Dinas Lingkungan Hidup dan Palang Merah Indonesia.

"Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi mengerahkan 1 unit alat penerangan."

BPBD Kota Sukabumi, kata Aam, melaporkan kebakaran dapat diperburuk dengan kondisi di lapangan, seperti sampah plastik yang kering, cuaca panas dan adanya media yang mudah terbakar. Selain itu, proses pemadamang juga terkendala dengan jauhnya sumber air dan tidak ada fasilitas standar alat kebakaran di TPA Cikundul, seperti hidran.

"Rekomendasi dari BPBD Kota Sukabumi, pascakebakaran ini, perlu adanya pendinginan di lokasi. Hal tersebut perlu dilakukan apabila cuaca cukup panas. Sedangkan potensi bahaya yang perlu diantisipasi yaitu jelang musim hujan. Kondisi di lokasi TPA dikhawatirkan akan terjadi longsoran-longsoran kecil. Ini dilihat dari kontur tumpukan sampah yang berundak dan menggunung," ujar Aam

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160613/polri-2lcI_large.jpg
Breaking News! Perwira Brimob Tewas saat Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159372/kebakaran-5GQu_large.jpg
Modifikasi Cuaca Berhasil Turunkan Hujan dan Kendalikan Kebakaran Hutan di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/608/3151995/kebakaran-fBxD_large.jpg
Kebakaran Hutan Melanda Kawasan Danau Toba, Sudah 50 Hektare Lahan Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038425/lahan-di-gunung-arjuno-kembali-terbakar-21-hektare-hangus-dijilat-si-jago-merah-eeom38sd6l.jpg
Lahan di Gunung Arjuno Kembali Terbakar, 21 Hektare Hangus Dijilat Si Jago Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037796/karhutla-menurun-bmkg-klaim-efek-modifikasi-cuaca-adDAx2fOlg.jpg
Karhutla Menurun, BMKG Klaim Efek Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/608/3036336/hutan-lindung-di-danau-toba-terbakar-dpr-cukup-ironi-hanya-ditangani-seadanya-W7nA1YfuIy.jpg
Hutan Lindung di Danau Toba Terbakar, DPR: Cukup Ironi Hanya Ditangani Seadanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement