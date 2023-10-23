Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Ganjar Pranowo Menginap dan Berbincang Akrab dengan Warga Desa Muncang

Coro Mountana , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |17:29 WIB
Kisah Ganjar Pranowo Menginap dan Berbincang Akrab dengan Warga Desa Muncang
Ganjar Pranowo.
A
A
A


TASIKMALAYA - Ganjar Pranowo menyempatkan diri buat menginap di desa terpencil yaitu Muncang yang terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk sampai desa Muncang, diperlukan waktu 2 jam lebih dari pusat kota dengan melewati jalan berliku, terjal dan berbatu.

Masalah utama yang dihadapi warga desa Muncang adalah sulitnya mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, warga desa Muncang sangat senang dengan bantuan sumur Artesis.

Ganjar Pranowo

Tak hanya itu yang membuat warga desa Muncang senang, tapi juga berkat kedatangan Ganjar Pranowo. Warga desa Muncang mengaku belum pernah ada kedatangan calon presiden.

Oleh sebab itu, kehadiran Ganjar disambut dengan gegap gempita warga desa Muncang. Ganjar Pranowo pun langsung disambut dengan sajian makan malam oleh warga setempat.

Menariknya, Ganjar Pranowo menunjukkan semangat dan ketulusan dalam melayani rakyat. Hal itu ditunjukkan dengan Ganjar mengambilkan nasi untuk para warga desa Muncang.

Halaman:
1 2
      
