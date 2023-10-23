Rumah Tinggal di Pancoran Jaksel Terbakar, 16 Unit Mobil Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran terjadi rumah tinggal daerah Pancoran, Jakarta Selatan, pada Senin (23/10/2023) dini hari ini. Proses pemadaman api masih terus berlangsung.

Kebakaran tersebut terjadi di Jl. Zeni AD Raya RT.01 RW 03 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 01.10 WIB. Informasi ini dibagikan oleh akun twitter BPBD DKI Jakarta.

"Situasi: proses pemadaman," tulis akun BPBD Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Proses pemadaman awal ini melibatkan sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) yang dibantu juga dari tim PLN, PMI, AGD, Dishub, Satpol PP, Polsek, Koramil, hingga Tagana.

(Khafid Mardiyansyah)