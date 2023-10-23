Motor Seruduk Gerobak Gorengan di Citeureup Bogor

BOGOR - Pemotor menabrak gerobak gorengan di Jalan Pahlawan, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya pengendaranya terluka.

Informasi terhimpun, peristiwa itu terjadi sekira pukul 22.35 WIB. Awalnya, motor diketahui sedang melaju cukup kencang dari arah Sentul menuju Citereup.

Setiba di lokasi, pengendara diduga menghindari motor lainnya yang sedang memutar arah. Alhasil, motor tersebut hilang kendali sehingga menabrak gerobak gorengan yang sudah tutup di sisi jalan.

"Kronogisnya saya belum tahu, soalnya pas saya datang ke sini gerobak saya udah ke balik," kata pemilik gerobak gorengan Ucu, Minggu (22/10/2023).

Dalam kejadian ini, dirinya mengalami kerugian sekitar Rp 6 juta karena gerobak mengalami kerusakan. Sedangkan, untuk pengendara motor dibawa ke klinik terdekat karena mengalami luka-luka.

"Korban dibawa ke klinik terdekat," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)