Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motor Seruduk Gerobak Gorengan di Citeureup Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |03:28 WIB
Motor Seruduk Gerobak Gorengan di Citeureup Bogor
A
A
A

BOGOR - Pemotor menabrak gerobak gorengan di Jalan Pahlawan, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya pengendaranya terluka.

Informasi terhimpun, peristiwa itu terjadi sekira pukul 22.35 WIB. Awalnya, motor diketahui sedang melaju cukup kencang dari arah Sentul menuju Citereup.

Setiba di lokasi, pengendara diduga menghindari motor lainnya yang sedang memutar arah. Alhasil, motor tersebut hilang kendali sehingga menabrak gerobak gorengan yang sudah tutup di sisi jalan.

"Kronogisnya saya belum tahu, soalnya pas saya datang ke sini gerobak saya udah ke balik," kata pemilik gerobak gorengan Ucu, Minggu (22/10/2023).

Dalam kejadian ini, dirinya mengalami kerugian sekitar Rp 6 juta karena gerobak mengalami kerusakan. Sedangkan, untuk pengendara motor dibawa ke klinik terdekat karena mengalami luka-luka.

"Korban dibawa ke klinik terdekat," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kecelakaan lalu lintas bogor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802//kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862//kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179771//kecelakaan-x7gh_large.jpg
Tragis! Lansia di Cakung Ditabrak Motor dan Mobil hingga Tewas di Cakung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179693//korban_tewas_kecelakaan_motor_di_depok-6XUt_large.jpg
Motor Terseret 15 Meter, Pengendara Tewas Usai Tabrak Separator di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179669//mobil_lexus_ringsek_tertimpa_pohon_di_pondok_indah-iVED_large.jpeg
Mantan Bos Danareksa Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Pondok Indah, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504//kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement