HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Duga Tawuran di Stasiun Manggarai Berawal dari Aksi Lempar Petasan

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |05:20 WIB
Polisi Duga Tawuran di Stasiun Manggarai Berawal dari Aksi Lempar Petasan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Tebet Kompol Jamalinus Nababan menduga tawuran antarwarga yang terjadi di kawasan stasiun Manggarai, Jakarta Selatan pada Sabtu 21 Oktober 2023 kemarin, terjadi akibat aksi saling lempar petasan atau kembang api.

"Ada pancingan tuh dari RW 5, nggak tahu tuh mereka perang-perangan, awalnya nembak petasan. Kayaknya mereka nembak-nembakan," kata Jamalinus kepada wartawan, Minggu (22/10/2023).

Ia menyebut, tembakan petasan tersebut berawal dari arah stasiun Bandara menuju arah bawah. Kendati demikian, Jamal mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab apa tawuran itu bisa terjadi.

"Nggak tahu, kan dulu deklarasi damai terus sekarang mereka berulah lagi. Nah kita nggak tau nih kenapa," ujarnya.

Untuk memperdalam penyebab tawuran tersebut, pihaknya akan memeriksa CCTV di sekitaran tempat kejadian. Diharapkan, pemeriksaan CCTV ini juga bisa mencari tahu siapa saja yang terlibat.

"Besok kita cek betul CCTV. Mudah-mudahan itu bisa sangat membantu. Kalau itu mungkin bisa sangat membantu, mungkin kita bisa profiling juga siapa orang-orangnya," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
