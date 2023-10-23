Diduga Hendak Tawuran, Sejumlah Remaja Ditangkap Polisi di Jaksel

JAKARTA - Polisi menangkap sejumlah remaja tanggung yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Jakarta Selatan. Setidaknya, ada enam remaja tanggung yang digelandang polisi.

"Iyah sembilan remaja diamankan oleh Team Patroli Perintis Presisi Polres Jaksel," ujar Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa saat dikonfirmasi, Senin (23/10/2023).

Menurutnya, pihaknya awalnya melakukan patroli di wilayah Jakarta Selatan guna mengantisipasi aksi tawuran warga, balap liar, hingga pencegahan kejahatan jalanan. Adapun salah satunya di kawasan Tebet, polisi membubarkan remaja yang nongkrong di jalanan.

"Di Tebet diamankan satu pemuda yang diduga hendak melakukan aksi tawuran," tuturnya.