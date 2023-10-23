Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Hendak Tawuran, Sejumlah Remaja Ditangkap Polisi di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |12:11 WIB
Diduga Hendak Tawuran, Sejumlah Remaja Ditangkap Polisi di Jaksel
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap sejumlah remaja tanggung yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di kawasan Jakarta Selatan. Setidaknya, ada enam remaja tanggung yang digelandang polisi.

"Iyah sembilan remaja diamankan oleh Team Patroli Perintis Presisi Polres Jaksel," ujar Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa saat dikonfirmasi, Senin (23/10/2023).

Menurutnya, pihaknya awalnya melakukan patroli di wilayah Jakarta Selatan guna mengantisipasi aksi tawuran warga, balap liar, hingga pencegahan kejahatan jalanan. Adapun salah satunya di kawasan Tebet, polisi membubarkan remaja yang nongkrong di jalanan.

"Di Tebet diamankan satu pemuda yang diduga hendak melakukan aksi tawuran," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement