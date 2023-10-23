Pohon Besar Tumbang Timpa Kios HP, Proses Evakuasi Korban Berlangsung Dramatis

JAKARTA - Sebuah pohon kedondong besar yang berusia puluhan tahun tumbang dan menimpa kios handphone di Jalan Ekor Kuning, Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin (23/10/2023). Akibatnya, satu penjaga kios handphone tertimpa.

Berdasarkan pantauan, proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas harus masuk ke dalam bangunan yang telah tertimpa pohon menggunakan alat dan memindahkan tumpukan bangunan tersebut.

Petugas pun melakukan evakuasi korban selama 20 menit. Korban yang berhasil diselamatkan langsung dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan.

Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Sektor Tambora, Joko Susilo mengatakan, tinggi pohon kedondong tersebut 10 meter. Yang tumbang tiba-tiba dan menimpa sebuah bangunan disekitar.