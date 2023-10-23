Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kemarau Berkepanjangan, Masyarakat Kota Tangerang Gelar Sholat Istisqa Minta Turun Hujan

Isty Maulidya , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |12:39 WIB
Kemarau Berkepanjangan, Masyarakat Kota Tangerang Gelar Sholat Istisqa Minta Turun Hujan
Sholat Istisqa warga Tangerang. (Foto: Isty Maulidya)
TANGERANG - Musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di wilayah Kota Tangerang membuat masyarakat menggelar Sholat Istisqa dan doa bersama seluruh pegawai ASN di lingkup pemerintahan Kota Tangerang. Sholat Istisqa ini digelar di Stadion Benteng Reborn, Senin (23/10/2023) pagi.

Sholat Istisqa diimami oleh Imam Besar Masjid Raya Al-A'zhom, KH. Marzuki Al Fatiri, sedangkan khotib dilakukan oleh Ketua MUI Kota Tangerang, KH. Ahmad Baijuri Khotib, serta doa bersama dilakukan oleh KH. Hamidi Rusdi, dan KH. Sofyan Rosada.

"Hari ini kita bersama-sama bermunajat kepada Allah SWT, agar senantiasa memberikan karunia-Nya. Musim kemarau berkepanjangan yang terjadi tak hanya di Kota Tangerang, namun di seluruh wilayah. Untuk itu kami mengajak semua pihak untuk sama-sama berdoa agar diturunkan hujan di wilayah Kota Tangerang," ujar Wahyudi Iskandar, Asisten Daerah III, Pemkot Tangerang.

Wahyudi pun mengungkapkan kemarau berkepanjangan ini mengakibatkan kekeringan, dan juga kebakaran di TPA Rawa Kucing. Untuk itu, pihaknya bersama dengan MUI Kota Tangerang menggelar Sholat Istisqa ini dengan mengajak berbagai lapisan masyarakat.

Sementara itu, Ketua MUI Kota Tangerang, Ahmad Baijuri Khotib, mengungkapkan selain melaksanakan Sholat Istisqa, juga diadakan doa bersama tidak hanya untuk memohon diturunkan hujan, serta untuk rakyat Palestina yang sedang berjuang merebut kembali kebebasannya.

