Taman Pramuka Kerap Jadi Tempat Pesta Miras, Sejumlah Fasilitas Rusak

JAKARTA - Sejumlah fasilitas di Taman Pramuka Pasar Genjing, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, disinyalir dijadikan tempat pesta minuman keras (miras). Bahkan, beberapa fasilitas di sekitar taman mengalami kerusakan.

Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Hutan Kota Kecamatan Cempaka Putih, Yuni Rahayu mengatakan, aksi pesta miras tersebut ia dapatkan dari laporan warga.

"Banyak laporan dari anak buah saya di lapangan. Ada aktiftas negatif yang kerap ada remaja kumpul - kumpul menggunakan taman jadi tempat untuk minum minuman keras," ujar Yuni saat dikonfirmasi, Senin (23/10/2023).

Yuni menuturkan, petugas taman kerap kali mendapatkan botol miras yang diletakkan di dalam taman. Kemudian sejumlah fasilitas kerap kali dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

"Lampu taman sering dipecahin, terus tanaman banyak yang mati. Belum lagi di dalam taman itu ada tanaman yang dibakar sehingga jadi rusak," keluhnya.

Menurut Yuni, aktiftas negatif di dalam taman paling sering terjadi pada hari Jumat hingga Minggu khususnya malam hari. Pihaknya juga sudah berulang kali melakukan perbaikan fasilitas taman yang kerap kali dirusak.

"Sudah sering kita perbaiki taman yang rusak terus ganti lampu-lampu taman yang dipecah," ungkapnya.

