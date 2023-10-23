Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Emak-Emak Marah di KRL, Ngaku Gegara Bau Sepatu Penumpang

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |17:42 WIB
Viral! Emak-Emak Marah di KRL, <i>Ngaku</i> Gegara Bau Sepatu Penumpang
Illustrasi (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial seorang wanita paruh baya marah-marah ke penumpang wanita lainnya di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL), atau Commuter Line Bogor-Jakarta. Dalam narasinya, wanita itu melarang penumpang lain berdiri dan juga selonjooran di depannya. Dari keterangan petugas di KRL, wanita itu tidak suka dengan bau sepatu penumpang lain.

“Jadi ibu-ibu ini gak ngebolehin orang berdiri di depan dia karena katanya dia sensitif, orang selonjoran juga gak boleh. Sampe akhirnya ada mba-mba menyilangkan kaki dia malah marah? Sampe dia narik kaki mba mba itu,” demikian keterangan dari narasi video yang diunggah di Instagram.

Menanggapi hal itu, External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter, Leza Arlan, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu (21/10/2023) sekitar pukul 18.38 WIB. Wanita yang ada dalam video itu membuat kegaduhan di kereta ketujuh dari belakang. Sehingga petugas pun mendatangi lokasi di dalam kereta yang terjadi kegaduhan itu untuk menanyakan awal mulanya.

“Berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa salah seorang pengguna tidak suka jika terdapat pengguna lain yang berdiri di depannya saat duduk,” ujar Leza dalam keterangannya kepada awak media, Senin (23/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
KRL Viral di Medsos viral
