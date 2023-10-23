Bersihkan Selokan di Duren Sawit, Petugas SDA Malah Temukan Tengkorak Manusia yang Terbungkus

JAKARTA - Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur menemukan tengkorak dan tulang belulang manusia, saat tengah membersihkan saluran selokan di kawasan Jalan Raden Inten II RT 1 RW 5, kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Senin sore (23/10/2023), sekira pukul 14.20 WIB.

Petugas SDA menemukan tengkorak dan tiga tulang manusia yang terbungkus dalam pakaian berbentuk kaus berwarna hitam. Tengkorak kepala manusia tersebut ditemukan dalam bentuk masih utuh lengkap dengan sejumlah gigi di rahangnya, beserta tulang belulang yang diduga berasal dari bagian lengan.

Salah satu petugas SDA Sudin Jakarta Timur, Erwani (40) menyampaikan dirinya beserta rekan-rekannya tengah membersihkan saluran selokan tersebut. Saat menemukan bungkusan kain, salah seorang rekannya berteriak bahwa di dalamnya terdapat tengkorak manusia.

"Jadi saya awalnya itu sedang membersihkan got disini, tiba-tiba teman saya bilang ada bungkusan kain di dalamnya ada tengkorak manusia. Saya penasaran, jadi saya buka. Ternyata benar di dalam bungkusan kain yang ternyata baju warna hitam itu ada tengkorak," ujar Erwani di lokasi, Senin (23/10/2023).