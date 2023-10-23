Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Nyalip, Pemotor Ini Tewas Mengenaskan Terlindas Truk di Cileungsi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |18:28 WIB
Gagal Nyalip, Pemotor Ini Tewas Mengenaskan Terlindas Truk di Cileungsi
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan motor dengan dump truk terjadi di Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Satu orang pengendara motor tewas dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Angga Nugraha mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 10.15 WIB. Awalnya, pemotor wanita berinisial JT (32) melaju dari arah Cileungsi menuju Cibubur.

"Di tempat kejadian bergerak ke kiri hendak mendahului dump truk yang sedang bergerak searah di depannya," kata Angga, Senin (23/10/2023).

Namun, saat menyalip motor menyenggol bagian kiri truk tersebut. Nahas, motor oleng dan korban terjatuh ke sisi kanan dan terlindas ban belakang kiri truk.

Halaman:
1 2
      
