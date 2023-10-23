Kaget Ada Orang Menyeberang, Pemotor Jatuh dan Terlindas Truk Tangki

JAKARTA - Seorang pengendara motor berinisial DS menggal usai terlibat kecelakaan dengan mobil tangki di Jalan Kapuk Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (23/10/2023).

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat AKBP Mokhamad Sigit Purwanto mengatakan, korban DS tengah berboncengan menggunakan motor matik bersama temannya yakni BS.

DS, kata Sigit, melaju dari arah Timur kemudian mencoba mendahului Kendaraan Tangki berpelat B 9349 SFV yang dikendarai MLT. Namun, korban terkejut saat melihat ada seseorang yang tengah menyeberang.

"(DS) terkejut karena ada penyeberang jalan melintas di depannya kemudian mengerem seketika dan jatuh menyerosot, pengendaranya terlindas roda belakang kendaraan Tangki," ujar Sigit saat dikonfirmasi wartawan.

Akibat kejadian tersebut, kata Sigit, DS meninggal di tempat. Sedangkan rekannya, mengalami luka yang cukup parah.

"Korban meninggal di tempat kemudian jenazah dikirim ke Rsud Kabupaten Tangerang. Sedangkan pemboncengnya BS, luka memar di bagian tangan dan kaki, lecet lecet dirawat di Rumah Sakit Cinta kasih Tzuchi," paparnya.