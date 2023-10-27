Calon Presiden Ganjar Pranowo Dapat Dukungan dari Raja Sultan se-Madura

MADURA - Raja, sultan, dan pemimpin adat yang merupakan bagian dari Dinasti Madura menyuarakan permintaan kepada calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo untuk mendukung upaya pemuda dalam memelihara dan merawat tradisi dan budaya mereka.

Permintaan ini diajukan dalam sebuah diskusi yang berlangsung dalam rangkaian Festival Adat dan Budaya Madura (FABM) di Bangkalan, Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh Dinasti Nusantara, sebuah kelompok sukarelawan yang mendukung Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu, Dinasti Nusantara menjelaskan bahwa acara tersebut bertujuan untuk memperkenalkan Ganjar Pranowo, yang juga memiliki garis keturunan dari keluarga kerajaan di wilayah Sunda dan Jawa.

Dinasti Nusantara juga mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para raja, sultan, dan pemimpin adat yang tergabung dalam Dinasti Madura.

Raden Bambang Sutrisno Suroadipringgo dari Keraton Mandala Keratuan Sembilangan menyatakan bahwa saat ini generasi muda perlu mendapatkan dukungan terbaik dalam upaya menjaga dan meneruskan tradisi dan budaya, serta warisan dari berbagai kerajaan di Indonesia, khususnya di Madura.

Pihaknya meminta agar Ganjar Pranowo memfasilitasi dan mendorong generasi muda dalam menjaga dan merawat warisan adat dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur mereka.

“Ke depannya barangkali bisa dijadikan untuk penyemangat bagi kaum muda-mudi dan penerus dari trah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, khususnya untuk peningkatan ekonomi yang ada di Madura,” ujarnya.

Dengan upaya pelestarian tradisi dan budaya ini, Bambang bertujuan untuk membangkitkan semangat generasi muda yang akan mewarisi peran kerajaan untuk terus memegang teguh nilai-nilai yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat di masa depan.

“Untuk pelestarian adat Madura ini ke depannya saya harap lebih sering berkontribusi karena semakin tergerus ini zamannya, semakin disisihkan. Ke depannya bisa diaktifkan kembali biar dirapatkan kembali,” tutur Bambang.