Jelang Pemilu 2024, DPR Ingatkan Prajurit TNI Tak Terlibat Politik Praktis

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta prajurit TNI Tak terlibat politik praktis dalam menyambut Pemilu 2024. Permintaan itu, disampaikan dalam rangka menyambut Jenderal Agus Subiyanto sebagai KSAD yang baru.

Ia berharap Jenderal Agus dapat memimpin TNI AD membantu menciptakan pelaksanaan Pemilu 2024 agar berlangsung damai. Puan pun mengingatkan, agar prajurit TNI dapat menjunjung tinggi netralitas.

“Prajurit TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis atau menjadi alat politik dari kelompok atau partai manapun. KSAD yang baru perlu memastikan bahwa semua prajurit memahami peran TNI dalam mendukung sistem demokrasi di Indonesia dan tidak terlibat dalam politik praktis,” kata Puan dalam keterangan resmi yang dikutip, Jumat (27/10/2023).

Puan pun mendorong, Jenderal Agus tak segan memberi hukuman bila ada anak buahnya yang terlibat dalam politik praktis dalam ajang Pemilu 2024.

"Pastikan tidak ada satupun prajurit TNI AD yang terlibat politik praktis dan tegas memberi sanksi apabila ada yang melakukan pelanggaran,” tegasnya.