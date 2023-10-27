Panglima TNI Yudo Margono Mutasi 36 Perwira Tinggi TNI, Ini Daftarnya

JAKARTA - Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, melakukan rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan TNI.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1223/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 36 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 23 Pati TNI AD, tujuh Pati TNI AL, dan enam Pati TNI AU.

23 Pati TNI AD yaitu Brigjen TNI Harry Priyatna dari Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Czi Kristijarso, S.I.P., M.M. dari Ses Prodi Teknologi Daya Gerak Fakultas Sains dan Teknologi Unhan menjadi Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan, Mayjen TNI Achmad Adipati Karnawidjaja, PSCJ, M.M. dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Komsos menjadi Staf Khusus Kasad, Brigjen TNI Djashar Djamil, S.E., M.M. dari Staf Khusus Kasad menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Komsos, Mayjen TNI Kuat Budiman, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Polkamnas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Joko Purnomo dari Danrem 072/Pmk (Yogyakarta) Kodam IV/Dip menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Polkamnas, Kolonel Inf Zainul Bahar dari Pamen Denmabesad menjadi Danrem 072/Pmk (Yogyakarya) Kodam IV/Dip.

Mayjen TNI dr. Guntoro, Sp.BP.RE.(K) dari Kapuskes TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Dr. dr. Yenny Purnama, Sp.A.(K)., M.Kes., M.A.R.S., M.H. dari Dirum RSPAD Gatot Soebroto menjadi Kapuskes TNI, Kolonel Ckm dr. Jursal Harun, Sp.BO dari Kainstal Gadar RSPAD Gatot Soebroto menjadi Dirum RSPAD Gatot Soebroto, Mayjen TNI Satrijo Pinandojo dari Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI, Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, S.I.P. dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI, Mayjen TNI Wawan Tjahjono, S.H., M.M. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI, Mayjen TNI Puji Cahyono, S.I.P., M.Si. dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI.

Mayjen TNI Sugiyono dari Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Djaka Budhi Utama, S.Sos. dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI, Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi, S.E. dari Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Hankam Lemhannas menjadi Pa Sahli Tk. II LH Sahli Bid. Wassus dan LH Panglima TNI, Mayjen TNI Ruddy Prasemilsa Mahks., M.Han. dari Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Sun Suripto, S.I.P., M.Si. dari Kepala Biro SDM pada Sekretariat Utama BIN menjadi Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN, Kolonel Inf Leo Rajendra Ratna Begum dari Kabag Ops pada Binda Papua BIN menjadi Kabinda Kalimantan Timur BIN, Mayjen TNI Yudhy Chandra Jaya, M.A. dari Danpussenarmed menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Moh. Naudi Nurdika, S.I.P., M.Si. dari Danrem 044/Gapo (Palembang) Kodam II/Swj menjadi Danpussenarmed, dan Kolonel Inf Muhammad Thohir, S.Sos., M.M. dari Kasrem 044/Gapo (Palembang) Kodam II/Swj menjadi Danrem 044/Gapo (Palembang) Kodam II/Swj.