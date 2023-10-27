Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terima Dukungan Barikade Gus Dur, Capres Perindo Ganjar Pranowo: Jadi Energi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |20:05 WIB
Terima Dukungan Barikade Gus Dur, Capres Perindo Ganjar Pranowo: Jadi Energi
Capres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo turut angkat bicara ihwal pemberian dukungan dari Barisan Kader (Barikade) Gus Dur di Pilpres 2024. Ia merasa, dukungan itu dapat menjadi energi tambahan dalam hadapi pesta rakyat lima tahunan itu.

Ganjar mengaku sempat dihubungi oleh Ketua Barikade Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid usai memberi dukungan. Bahkan, kata Ganjar, Yenny ingin sowan kepadanya.

"Oh iya, barusan tadi dia WA saya, gitu. Karena ada beritanya, terus saya kirimi dia 'Mbak Yenny makasih'. 'Iya, mas. Nanti saya mau sowan', katanya begitu, 'makasih lho', gitu," tutur Ganjar saat ditemui di Medcen TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Ia pun merasa senang atas respon tersebut. Apalagi, Ganjar sempag sowan dan berdiskusi dengan ibunda Yenny, Sinta Nuriyah. "Mudah-mudahan ini menjadi energi kita juga," ucap Ganjar.

Saat disinggung dukungan Barikade Gus Dur akan bersinggungan dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Ganjar menyerahkan sepenuhnya kepada para pemilih. Lagi pula, kata Ganjar, dukungan Yenny itu meruoakan representasi dari Gusdurian.

"Saya kira dengan statement Mbak Yenny, rasa-rasanya representasi dari Gusdurian ya, Gusdurian akan ke sini. Ya tentu saja pasti ada yang ke Cak Imin, tapi di sini juga ada Pak Mahfud," kata Ganjar.

"Ya biariakan semua menentukan saja. Tetapi kita lah yang akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih baik," ucapnya.

