Mutasi 36 Pati TNI, Ada Wakasal hingga Pangkogabwilhan I

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi terhadap 36 Perwira Tinggi (pati) di lingkungan TNI. Salah satunya adalah jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal).

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1223/X/2023 tanggal 26 Oktober tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam surat keputusan tersebut, Wakasal Laksmana Madya (Laksdya) TNI Ahmadi Heri Purwono akan memasuki masa purna tugas dan menjadi Pati Mabes TNI AL. Heri akan digantikan oleh Laksdya Erwin S Aldhedarma yang sebelumnya menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.

Kemudian, posisi Erwin sebagai Pangkogabwilhan I akan digantikan oleh Laksamana Muda Agus Hariadi yang sebelumnya merupakan Staf Khusus KSAL.

Selain itu, jabatan Mayor Jenderal Guntoro sebagai Kapuskes TNI juga digantikan oleh Mayor Jenderal Yenny Purnama. Diketahui Mayor Jenderal Guntoro akan menjadi Pati Mabes TNI AD karena memasuki masa purnatugas.

(Awaludin)