Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi 36 Pati TNI, Ada Wakasal hingga Pangkogabwilhan I

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |20:17 WIB
Mutasi 36 Pati TNI, Ada Wakasal hingga Pangkogabwilhan I
Wakasal Laksdya TNI Ahmadi Heri Purwono (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi terhadap 36 Perwira Tinggi (pati) di lingkungan TNI. Salah satunya adalah jabatan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal).

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1223/X/2023 tanggal 26 Oktober tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dalam surat keputusan tersebut, Wakasal Laksmana Madya (Laksdya) TNI Ahmadi Heri Purwono akan memasuki masa purna tugas dan menjadi Pati Mabes TNI AL. Heri akan digantikan oleh Laksdya Erwin S Aldhedarma yang sebelumnya menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.

Kemudian, posisi Erwin sebagai Pangkogabwilhan I akan digantikan oleh Laksamana Muda Agus Hariadi yang sebelumnya merupakan Staf Khusus KSAL.

Selain itu, jabatan Mayor Jenderal Guntoro sebagai Kapuskes TNI juga digantikan oleh Mayor Jenderal Yenny Purnama. Diketahui Mayor Jenderal Guntoro akan menjadi Pati Mabes TNI AD karena memasuki masa purnatugas.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334/tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841/tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181086/pangdam-OBRr_large.jpg
Gembleng Kadet, Pangdam Bukit Barisan: Tanamkan Cinta Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181065/pesawat-pzfb_large.jpg
Pilot A400M Bakal Jalani Latihan 30 Hari Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178362/tni-OTIa_large.jpg
Aksi Menegangkan Pasukan Siluman Yontaipur di Depan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177955/menko_polkam-qCov_large.jpg
Ribuan Prajurit Cadangan Dikumpulkan di Monas, Menko Polkam: Kalau Dikerahkan Artinya Ada Sesuatu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement