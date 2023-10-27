Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Capres Perindo Ganjar Pranowo: Yenny Wahid Representasi dari Suara Gusdurian

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |20:35 WIB
Capres Perindo Ganjar Pranowo: Yenny Wahid Representasi dari Suara Gusdurian
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo tak takut suara warga nahdliyin akan beralih ke pasangan Anies-Imin lantaran telah mendapatkan dukungan dari Barisan Kader (Barikade) Gus Dur.

Ia meyakini, dukungan yang dideklarasikan oleh Ketua Barikade Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid representasi dari suara Gusdurian. Untuk itu, ia percaya diri suara Gusdurian akan mendukungnya.

"Saya kira dengan statement mbak Yenny, rasa-rasanya representasi dari Gusdurian ya, Gusdurian akan ke sini," kata Ganjar saat ditemui di Medcen TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Kendati demikian, Ganjar tak menampik bahwa suara warga nahdliyin akan juga beralih ke pasangan Anies-Imin. Hanya saja, Ganjar tak takut lantaran ia memiliki Mahfud MD selaku pendampingnya di Pilpres 2024.

"Ya tentu saja pasti ada yang ke Cak Imin, tapi di sini juga ada Pak Mahfud," ucapnya.

Terlepas dari itu, Ganjar menyerahkan sepenuhnya kepada Nahdliyin yang akan menentukan pilihannya. Meski begitu, ia akan berusaha untuk melakukan pendekatan terus ke akar rumput.

"Ya biariakan semua menentukan saja. Tapi kita lah yang akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih baik," tandas Ganjar.

