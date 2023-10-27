Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Dorong Pelaku UMKM Berorientasi Ekspor

Sucipto , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |21:06 WIB
DPR Dorong Pelaku UMKM Berorientasi Ekspor
DPR Dorong Pelaku UMKM Berorientasi Ekspor/ist
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Siti Mukaromah mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Cilacap untuk meningkatkan kualitas produknya dengan berorientasi ekspor.

"Produk UMKM harus terus dikembangkan dan mengarah, serta berorientasi ekspor. Produk harus memiliki daya saing di pasar global," ujar Erma, dalam kegiatan Sosialisasi BP Batam dengan tema "Membangun Semangat Ekspor untuk Peningkatan Ekonomi Nasional", di Cilacap, dikutip, Jumat (27/10/2023).

Salah satu wilayah Indonesia yang sangat strategis untuk kegiatan ekspor adalah Batam. Pulau Batam secara geografis memiliki letak yang sangat strategis. berada diantara negara Singapura dan Malaysia, yang dipisahkan oleh Selat Malaka.

Politikus PKB ini melanjutkan, Batam telah berkembang sebagai daerah industri perkapalan, perdagangan, dan pariwisata secara progresif selama 51 tahun terakhir.

“Selain dikenal sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Pemerintah Pusat juga telah menetapkan dua kawasan Ekonomi Khusus di Batam,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
