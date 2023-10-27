Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,4 Guncang Wanokaka NTT

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |22:13 WIB
Gempa M3,4 Guncang Wanokaka NTT
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi dengan Magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Wanokaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (27/10/2023) malam.

"Mag:3.4, 27-Oct-2023 20:57:16WIB, Lok:10.02LS, 119.24BT (30 km Barat Daya WANOKAKA-NTT), Kedalaman:26 Km," tulis laman @infoBMKG di media sosial X.

BMKG menjelaskan, informasi mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Hingga berita ini ditayangkan belum diketahui dampak dari gempa bumi yang mengguncang NTT tersebut.

(Arief Setyadi )

      
