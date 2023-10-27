Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Ganti Nama, Rumah Kebaikan Nusantara Dukung Ganjar-Mahfud MD di Pilpres 2024

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |23:31 WIB
Rumah Jokowi for Ganjar ganti nama jadi Rumah Kebaikan Nusantara (Foto: Widya Michella)
Rumah Jokowi for Ganjar ganti nama jadi Rumah Kebaikan Nusantara (Foto: Widya Michella)
JAKARTA - Rumah Kebaikan Nusantara menyatakan dukungannya terhadap Bakal Calon Presiden (Bacapres) Perindo, Ganjar Pranowo dan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Mahfud MD. Dukungan itu diharapkan dapat menjadikan Indonesia sejahtera untuk ke depan.

"Kami telah memutuskan pada tanggal 31 Mei dalam rapim oleh 30 DPD provinsi yang ada di Indonesia yang kami miliki dan memutuskan mendukung Ganjar Pranowo. Bukan Telunjuk seseorang kami memilih secara rasional," kata Ketua DPP Rumah Kebaikan Nusantara, Yongki Jonacta Yani, Jumat (27/10/2023).

Sebelumnya, Rumah Jokowi For Ganjar resmi berganti nama menjadi Rumah Kebaikan Nusantara. Pergantian nama ini dilakukan secara serentak di 30 DPD Rumah Jokowi For Ganjar di seluruh Indonesia.

Adapun sejumlah aksi pergantian dilakukan mulai dari pembakaran 2024 lilin hingga menurunkan seluruh atribut terkait Jokowi dalam rumah aspirasi tersebut.

Yongki Jonacta Yani mengatakan, aksi tersebut sebagai wujud keprihatinan atas diperkosanya hukum di Indonesia. Hal ini terlihat dengan dikabulkan batas usia Capres-Cawapres oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.

"Di depan mata, kita hukum yang menjadi komandan di republik Indonesia ini sudah diinjak-injak dengan sewenang-wenang. Maka dengan keputusan MK kemarin sudah membuktikan bahwa konstitusi kita sedang diperkosa," kata Yongki.

"Dengan keputusan MK itu kami sudah berkomunikasi dengan seluruh DPD rumah Jokowi di seluruh Indonesia, apa yang harus lakukan? Kami sakit hati, kami merasa dikhianati, dan mereka dari daerah spontan melakukan ungkapan bagaimana rasa yang mereka rasakan," ucapnya.

