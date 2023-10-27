Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Cacar Monyet di Jakarta Capai 17 Kasus, Dinkes: 11 Orang Bergejala

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |20:58 WIB
Kasus Cacar Monyet di Jakarta Capai 17 Kasus, Dinkes: 11 Orang Bergejala
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat temuan kasus Monkeypox atau cacar monyet mencapai 17 orang di Ibu Kota.

Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama menyebut dari 17 kasus tersebut sebelas orang di antaranya suspek atau bergejala.

"Update Monkeypox DKI Jakarta per 27 Oktober 2023 jam 07.00 kasus positif total 17 orang. Suspek atau terduga bergejala 11 orang," ucap Ngabila dalam keterangannya, Jumat (27/10/2023).

Ngabila menjelaskan dari total 17 kasus, sebanyak 16 kasus masih aktif dan satu diantaranya telah dinyatakan sembuh.

