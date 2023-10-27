Terduga Teroris Ditangkap di Bogor, Sosoknya Dikenal Warga Tertutup

BOGOR - Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror dikabarkan menangkap terduga teroris di wilayah Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum diketahui secara pasti jumlah terduga teroris yang diamankan polisi.

"Iya (penangkapan terduga teroris) tadi saya dapat info jam 10," kata Camat Tamansari, Yudi Hartono dikonfirmasi wartawan, Jumat (27/10/2023).

Dirinya bersama Muspika Kecamatan Tamansari ikut mendampingi ke rumah kontrakan terduga teroris. Terkait kronologi penangkapan maupun yang lainnya, diserahkan kepada pihak berwenang yaitu Densus 88.

"Saya bersama Muspika lainnya ikut mendampingi ke lokasi kaitan ke wilayahan. Adapun hal-hal lainnya sepertinya dari Densus yang menangani," ungkapnya.

Sementara itu, warga di wilayah tersebut yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak mengetahui pasti jumlah orang yang tinggal maupun lainnya.

"Itu kita kurang tau, memang awalnya kita sebagai pengurus RT, pas awal ya, kita minta data butuh juga kan. Kita cuma dikasih sekian, tapi orang-orangnya kita gak tau, berapa orangnya gak tau," ucapnya.

Yang pasti, orang yang tinggal di rumah tersebut cenderung tertutup. Hanya sesekali berbaur dengan warga sekitar ketika ada kegiatan gotong royong.

"Kalau untuk kegiatan mereka itu tidak berbaur, tertutup, ya memang bisa dibilang tidak ini (dekat) dengan masyarakat, tapi kadang-kadang kalau lagi ada kegiatan gotong royong suka ada (hadir)," tutupnya.