Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh! Pasien Pria Terjun Bebas dari Lantai 3 Parkiran RS Polri Kramat Jati

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |23:24 WIB
Heboh! Pasien Pria Terjun Bebas dari Lantai 3 Parkiran RS Polri Kramat Jati
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Viral aksi nekat pasien pria terjun bebas dari lantai 3 parkiran Rumah Sakit (RS) Polri Kramatjati, Jakarta Timur pada Jumat (27/10/2023) pagi. Adapun video detik-detik pria itu nekat melompat dibagikan laman Instagram @info.jakartatimur terlihat petugas keamanan rumah sakit langsung menghampiri dalam video singkat tersebut.

"Seorang pria terjun dari lantai 3 parkiran sebuah rumah sakit di Jakarta Timur. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami patah kaki dan pergelangan tangan. Belum diketahui motif korban hingga nekat melakukan aksi tersebut," tulis laman Instagram @info.jakartatimur.

Sementara itu terpisah, Kabag Humas RS Polri Kompol Zulfa membenarkan kejadian tersebut terjadi pada pagi hari dari lantai 3 parkiran mobil. Namun, ia belum mengetahui latar belakang pria tersebut nekat melompat.

"Iya itu tadi pagi ya, iya. Latar belakangnya saya kurang tahu ya, yang jelas tadi pagi memang ada kejadian dia lompat dari lantai 3 parkiran, parkiran mobil," ucap Zulfa kepada MNC Portal Indonesia.

Zulfa enggan menjelaskan detail kondisi korban saat ini. Ia menyebut korban hidup hanya saja kini menjalani perawatan di RS Polri.

"Untuk lebih lanjut mungkin dari Karumkit (Kepala Rumah Sakit) ya Senin kali ya. (Kondisi korban) hidup kok, dirawat sekarang di RS Polri," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830/viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181689/odgj-7LQN_large.jpg
Orang Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181614/viral-gknJ_large.jpg
Nestapa Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit, Istana: Ya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181136/viral-0sZU_large.jpg
Viral Koramil Keluarkan Izin Keramaian Kuda Ronggeng Langgar Tupoksi, Komandannya Ditindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement