Heboh! Pasien Pria Terjun Bebas dari Lantai 3 Parkiran RS Polri Kramat Jati

JAKARTA - Viral aksi nekat pasien pria terjun bebas dari lantai 3 parkiran Rumah Sakit (RS) Polri Kramatjati, Jakarta Timur pada Jumat (27/10/2023) pagi. Adapun video detik-detik pria itu nekat melompat dibagikan laman Instagram @info.jakartatimur terlihat petugas keamanan rumah sakit langsung menghampiri dalam video singkat tersebut.

"Seorang pria terjun dari lantai 3 parkiran sebuah rumah sakit di Jakarta Timur. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami patah kaki dan pergelangan tangan. Belum diketahui motif korban hingga nekat melakukan aksi tersebut," tulis laman Instagram @info.jakartatimur.

Sementara itu terpisah, Kabag Humas RS Polri Kompol Zulfa membenarkan kejadian tersebut terjadi pada pagi hari dari lantai 3 parkiran mobil. Namun, ia belum mengetahui latar belakang pria tersebut nekat melompat.

"Iya itu tadi pagi ya, iya. Latar belakangnya saya kurang tahu ya, yang jelas tadi pagi memang ada kejadian dia lompat dari lantai 3 parkiran, parkiran mobil," ucap Zulfa kepada MNC Portal Indonesia.

Zulfa enggan menjelaskan detail kondisi korban saat ini. Ia menyebut korban hidup hanya saja kini menjalani perawatan di RS Polri.

"Untuk lebih lanjut mungkin dari Karumkit (Kepala Rumah Sakit) ya Senin kali ya. (Kondisi korban) hidup kok, dirawat sekarang di RS Polri," ujarnya.

(Arief Setyadi )