HOME NEWS NASIONAL

Dukungan Barikade Gus Dur Dinilai Buka Peluang Kemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |08:54 WIB
Dukungan Barikade Gus Dur Dinilai Buka Peluang Kemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Barikade Gus Dur dukung Ganjar-Mahfud MD. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai, dukungan dari Barisan Kader (Barikade) Gus Dur dapat menentukan kemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024. Ia menilai, dukungan itu bisa mendongkrak elektoral kepada pasangan yang didukung Partai Perindo itu.

"Saya kira dukungan Barikade Gus Dur itu bisa memperkuat Ganjar dan Mahfud yang memang selama ini cenderung dominan di kalangan warga Nahdliyin," kata Siadiman saat dihubungi, Jumat (27/10/2023).

Namun, Saidiman menilai, dukungan dari Barikade Gus Dur dapat membuka potensi kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud lebih lebar lagi. Apalagi, jumlah pemilih dari kalangan nahdliyin sebesar 20%.

Saidiman menyebut, hal itu pernah terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenangkan Pilpres 2014 dan 2019. Untuk itu, ia meyakini, dukungan Barikade Gus Dur dapat membuka peluang kemenangan bagi Ganjar-Mahfud MD.

"Total anggota NU sekitar 20 persen dari populasi. Jumlahnya cukup besar. Dua kali pemilu terakhir, warga NU lebih banyak ke Jokowi,"

"Karena jumlahnya yang besar, arah dukungan warga NU cukup menentukan kemenangan," tuturnya.

Sebelumnya, Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid bersama Barisan Kader Gus Dur resmi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
