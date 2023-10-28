Hari Sumpah Pemuda, Ganjar : Jangan Putus Asa Wujudkan Cita-Cita, Meski Anak Orang Biasa

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, turut mengucapkan hari Sumpah Pemuda. Melalui akun Instagram pribadinya @ganjarpranowo, ia berbicara tentang persatuan.

Ia berkata, persatuan merupakan mantra paling ampuh di negeri ini. Menurutnya, persatuan bisa mengikat jiwa serta cita-cita, dan pemuda merupakan aktor utama.

"Persatuan memang menjadi mantra paling ampuh di negeri ini. Bukan hanya geografis, dia juga menjadi pengikat jiwa dan cita-cita. Dan pemuda jadi aktor utamanya," kata Ganjar dikutip, Sabtu (28/10/2023).

Kendati demikian, Ganjar mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Ia berharap, para pemuda dapat menjaga spirit perjuangan dan tak pernah putus asa untuk mewujudkan cita-cita.

"Selamat Hari Sumpah Pemuda. Tetaplah jaga spirit perjuanganmu pemuda Indonesia. Jangan pernah putus asa mewujudkan cita-cita meski kau anak orang biasa," tutur Ganjar.

(Erha Aprili Ramadhoni)