Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Sumpah Pemuda, Ganjar : Jangan Putus Asa Wujudkan Cita-Cita, Meski Anak Orang Biasa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |10:31 WIB
Hari Sumpah Pemuda, Ganjar : Jangan Putus Asa Wujudkan Cita-Cita, Meski Anak Orang Biasa
Ganjar Pranowo ucapkan selamat sumpah pemuda. (Instagram/@ganjarpranowo)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, turut mengucapkan hari Sumpah Pemuda. Melalui akun Instagram pribadinya @ganjarpranowo, ia berbicara tentang persatuan.

Ia berkata, persatuan merupakan mantra paling ampuh di negeri ini. Menurutnya, persatuan bisa mengikat jiwa serta cita-cita, dan pemuda merupakan aktor utama.

"Persatuan memang menjadi mantra paling ampuh di negeri ini. Bukan hanya geografis, dia juga menjadi pengikat jiwa dan cita-cita. Dan pemuda jadi aktor utamanya," kata Ganjar dikutip, Sabtu (28/10/2023).

Kendati demikian, Ganjar mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Ia berharap, para pemuda dapat menjaga spirit perjuangan dan tak pernah putus asa untuk mewujudkan cita-cita.

"Selamat Hari Sumpah Pemuda. Tetaplah jaga spirit perjuanganmu pemuda Indonesia. Jangan pernah putus asa mewujudkan cita-cita meski kau anak orang biasa," tutur Ganjar.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179755/pemerintah-EhHQ_large.jpg
Fadli Zon Pimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179753/rano_karno-xvCU_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Wagub Rano: Persatuan Bukan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179705/sejarah-CucB_large.jpg
5 Tokoh Sumpah Pemuda dan Kisah Perjuangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179698/sejarah-ODcy_large.jpg
Sejarah Tercetusnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/337/3079551/sumpah_pemuda-VHDM_large.jpg
Peringatan Sumpah Pemuda, Mendikdasmen: Tonggak Penting Perjuangan Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/337/2910175/hari-sumpah-pemuda-generasi-muda-akan-berperan-penting-dalam-pemilu-2024-pPVnwUgA0f.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Generasi Muda Akan Berperan Penting dalam Pemilu 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement