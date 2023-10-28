Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Minta Pemuda Jaga Spirit Perjuangan

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |11:22 WIB
Ganjar Pranowo Minta Pemuda Jaga Spirit Perjuangan
Ganjar Pranowo (MPI/Danandaya Arya)
A
A
A

JAKARTA - Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Pada tahun ini, peringatan Hari Sumpah Pemuda 2023 bertema Bersama Memajukan Bangsa.

Terkait hal itu, bakal calon presiden (bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo berharap hari sumpah pemuda dapat terus menjaga persatuan di Indonesia.

"Persatuan memang menjadi mantra paling ampuh di negeri ini. Bukan hanya geografis, dia juga menjadi pengikat jiwa dan cita-cita. Dan pemuda jadi aktor utamanya," dikutip dalam akun Instagramnya @ganjar_pranowo, Sabtu (28/10/2023).

Ia meminta seluruh pemuda di Indonesia terus menjaga sprit perjuangan. Selain itu, ia meminta anak-anak Indonesia terus berupaya mencapai cita-citanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
