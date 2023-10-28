Kisah Gus Dur Dilengserkan dari Kursi Presiden RI

JAKARTA- Kisah Gus Dur dilengserkan dari kursi Presiden Republik Indonesia akan dibahas kali ini. Peristiwa yang terjadi pada 23 Juli 2001 ini tentu tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Indonesia.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (28/10/2023), situasi politik yang kian memanas dengan lengsernya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur terasa sangat mencekam. Pasalnya, di hari itu massa pendukung Gus Dur turun ke jalanan hingga membentuk pasukan berani mati.

Kisah Gus Dur dilengserkan bermula pada Pemilu 1999, di mana pada saat itu PKB yang beru seumur jagung harus bersaing dengan puluhan partai lain untuk meraih simpati publik.

Tidak disangka, kala itu PKB berhasil meraih 12,62 persen suara sah nasional dan berada di posisi ketiga. Gus Dur selaku deklarator PKB pun mendapatkan mandat untuk mencalonkan diri sebagai presiden setelah BJ Habibie memutuskan mundur.