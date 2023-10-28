Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Gus Dur Dilengserkan dari Kursi Presiden RI

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |11:35 WIB
Kisah Gus Dur Dilengserkan dari Kursi Presiden RI
Ilustrasi untuk kisah Gus Dur yang dilengserkan (Foto: Istimewa)
JAKARTA- Kisah Gus Dur dilengserkan dari kursi Presiden Republik Indonesia akan dibahas kali ini. Peristiwa yang terjadi pada 23 Juli 2001 ini tentu tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Indonesia.

BACA JUGA:

Capres Perindo Ganjar Pranowo: Yenny Wahid Representasi dari Suara Gusdurian 

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (28/10/2023), situasi politik yang kian memanas dengan lengsernya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur terasa sangat mencekam. Pasalnya, di hari itu massa pendukung Gus Dur turun ke jalanan hingga membentuk pasukan berani mati.

Kisah Gus Dur dilengserkan bermula pada Pemilu 1999, di mana pada saat itu PKB yang beru seumur jagung harus bersaing dengan puluhan partai lain untuk meraih simpati publik.

Tidak disangka, kala itu PKB berhasil meraih 12,62 persen suara sah nasional dan berada di posisi ketiga. Gus Dur selaku deklarator PKB pun mendapatkan mandat untuk mencalonkan diri sebagai presiden setelah BJ Habibie memutuskan mundur.

Halaman:
1 2
      
