HOME NEWS NASIONAL

Ini Alasan Yenny Wahid Dukung Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |12:37 WIB
Ini Alasan Yenny Wahid Dukung Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024
Ilustrasi untuk dukungan Yenny Wahid pada pasangan Ganjar Pranowo (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ini alasan Yenny Wahid dukung Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Anak mantan Presiden RI keempat itu sudah mendeklarasikan dukungannya saat bertemu Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (28/10/23).

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, dan Wakilnya yakni Andika Perkasa. Tampak pula hadir Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

 BACA JUGA:

Yenny Wahid mengaku tidak mudah menentukan pilihan. Kedekatan Mahfud MD dengan Gus Dur lah yang menjadi salah satu alasan Yenny Wahid dukung Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024

Selain itu, Yenny juga mengungkapkan bahwa Mahfud MD merupakan seorang kader Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Kedekatan ini menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan Yenny Wahid.

"Professor Doktor Mahfud MD, adalah orang yang dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU dan juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakan hukum di Indonesia,” ujar Yenny Wahid.

Putri Gus Dur itu menyatakan keyakinannya bahwa Mahfud MD akan menerapkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh Gus Dur. Mahfud MD juga telah terbukti konsen terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yenny melihannya sebagai sosok yang melanjutkan perjuangan ayahnya dalam memperjuangkan pluralisme.

Halaman:
1 2
      
