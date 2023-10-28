Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ulang Tahun, Ganjar Bakal Berikan Materi pada Workshop CALD Party

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |12:07 WIB
Ulang Tahun, Ganjar Bakal Berikan Materi pada Workshop CALD Party
Ganjar bakal memberikan materi pada workshop CALD Party yang bertepatan pada hari ulang tahunnya. (MPI/Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, dijadwalkan mengisi materi dalam workshop yang digelar Council of Asian Liberal and Democrats (CALD Party) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Sabtu (28/10/2023) siang.

"Acara CALD Meeting yang akan dilaksanakan mulai hari ini 28 Oktober bertepatan dengan HUT Capres kami yang ke-55. Beliau nanti insya Allah akan hadir sebagai narasumber pada sesi tengah hari nanti," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah saat jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Sabtu (28/10/2023).

Basarah menjelaskan, PDIP merupakan salah satu anggota dalam CALD Party. Acara itu diikuti pengurus partai politik dari sejumlah negara dengan menbgambil tema "Dari Oposisi Menjadi Partai Penguasa: Praktik Terbaik Pengurusan Partai.”

"Kami berharap pertemuan internasional ini akan semakin menguatkan demokratisasi parpol sebagai pilar demokrasi itu sendiri, dan prinsip demokrasi yang berdasar atas hukum keadilan dan didedikasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan umat manusia dan umat kemanusiaan itu sendiri," ujar Basarah.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyambut kedatangan delegasi CALD Party di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Sabtu (28/10/2023). Delegasi dari 9 negara tersebut disambut hangat Hasto bersama Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Wakil Sekjen Sadarestuwati.

