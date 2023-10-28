Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNN RI Sukses Gelar The 45th of HONLAP di Pulau Bali

Aris Kurniawan , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |12:10 WIB
BNN RI Sukses Gelar The 45th of HONLAP di Pulau Bali
Delegasi Indonesia dalam pertemuan HONLAP di Bali. (Foto: doc. BNN)
BALI - Pertemuan The 45th of HONLAP resmi ditutup, Jumat (27/10/2023). Pertemuan yang berlangsung selama empat hari di Hotel Kartika Plaza, Bali, tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi dari empat working groups discussion yang telah dilaksanakan.

"Dalam pertemuan HONLAP ke-45 ini terdapat sembilan item yang dibahas dan kami membahas hampir semua aspek penanganan narkotika tetapi memang lebih fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan," ujar Agus Irianto, Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN RI selaku Chairman.

Pada agenda item 6d misalnya, working groups discussion tentang keterkaitan antara persoalan narkotika dengan lingkungan. Salah satu yang menjadi poin rekomendasi, yakni pentingnya melakukan managemen secara holistik dimana pemerintah harus memastikan adanya kolaborasi seluruh pihak yang terkait untuk melindungi lingkungan, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dalam kaitannya dengan persoalan narkotika.

"Bersama-sama kemarin kita rumuskan mengenai penanganan narkotika misalnya terkait dengan pemusnahan, karena di banyak negara narkotika memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup, deforestasi, mauapun kualitas udara," kata Chairman HONLAP Ke-45 tersebut.

