HOME NEWS NASIONAL

Yenny Wahid Deklarasikan Dukungan, Partai Perindo: Spirit Gus Dur Kuatkan Perjuangan Ganjar-Mahfud di Pilpres

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |15:47 WIB
Yenny Wahid Deklarasikan Dukungan, Partai Perindo: Spirit Gus Dur Kuatkan Perjuangan Ganjar-Mahfud di Pilpres
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo Boyke Novrizon menyambut baik bergabungnya Ketua Barisan Kader (Barikade) Gus Dur, Yenny Wahid, mendukung paslon Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Menurutnya, dukungan ini merupakan spirit yang menguatkan.

"Tentu ini sangat menggembirakan. Spirit Gus Dur akan menguatkan Ganjar-Mahfud MD," kata Boyke kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).

Spirit Gus Dur yang dimaksud, kata Boyke Novrizon -- yang merupakan mantan Aktivis 98 ini, -- adalah keberpihakan kepada rakyat kecil dan dekat dengan wong cilik. Hal itu tampak dari pribadi Ganjar yang kepemimpinannya selalu fokus pada rakyat kecil.

"Saat memimpin Jawa Tengah dua periode, Mas Ganjar sanggup membuat gini rasio di bawah rata-rata nasional. Ketimpangannya antara si kaya dan si miskin tidak jauh," bebernya.

Menurut Caleg DPR RI Dapil VIII Jawa Timur (Jombang, Madiun, Mojokerto, dan Nganjuk) dari Partai Perindo ini, sosok Ganjar yang begitu dekat dengan wong cilik seperti yang diajarkan Gus Dur, yang selalu merangkul semua kelompok.

"Saya melihat yang paling mendekati karakter dan lelaku Gus Dur itu, ya Mas Ganjar," jelas Boyke.

Adapun Gus Dur, dikenal sebagai sosok yang mendorong penegakan supremasi hukum. Menegakkan hukum tanpa tebang pilih.

Diakui Boyke, itu seperti yang selama ini diperjuangkan oleh Prof Mahfud MD.

"Pak Mahfud ini, saya dapat katakan kader ideologis spiritual dari Gus Dur, kader Nahdlatul Ulama tulen. Pendekar hukum yang ditempa dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, " urainya.

Halaman:
1 2
      
